Станислав Черчесов: «Дзюба — важный игрок сборной, мы рады, что он может нам помочь»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не делит игроков команды по степени важности. Специалист также похвалил футболистов за позитивный подход к работе в составе сборной.
— У нас нет разделения — кто-то лучше, кто-то хуже. У каждого свое амплуа, своя роль в команде, — цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова. — Но мы стараемся создавать коллектив, в котором может проявлять себя каждый. Понятно, что зрителям и журналистам больше нравятся те, кто забил или отдал. Но в моем тренерском понимании мы не делим игроков на важных и второстепенных. Для нас важны все.
— Вам удалось создать семейную атмосферу. Это повлияло на результат?
— Согласитесь, такая атмосфера была не только у нас, но и во всех командах, которые чего-то добивались. И на краткосрочных сборах, и тем более перед большими турнирами игроки находятся вместе. Если нет так называемой химии, сложно побеждать. Мы на это очень внимательно смотрим и, естественно, отбираем футболистов. Быть хорошим игроком — одно. Быть полезным команде — совершенно другое.
— Вам приятно, что игроки прониклись такой семейностью и порой даже подшучивают над вами?
— Понимаю, что вы подразумеваете под словом «семейность». Но мы его оцениваем по-другому. Мы коллектив, где каждый старается стать сильнее. А то, что эти вещи происходят и в шутливой форме, с улыбочкой, не может не радовать. Но семья это семья, а конкурентная среда — уже другое. Мы стараемся создавать конкурентную среду, где к каждому футболисту объективное отношение.
— Какова значимость Артема Дзюбы не только на поле, но и в раздевалке?
— Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем — важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025b-0ed4afe0f3f8-4fb26a30cb2a-1000--черчесов-четвертьфинал-мы-уже-сыграли-хочется-большего/?iv=true