Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он видит форварда ЦСКА Федора Чалова игроком скамейки, а не основного состава национальной команды. Чалов был вызван в состав молодежки на матчи с командами Сербии и Болгарии и пропустит отборочные матчи Евро-2020 со сборными Шотландии и Казахстана.

— Насколько вы довольны этим составом, учитывая «фактор молодежной сборной»?

— Мы не раз объясняли, что молодежной сборной предстоят важнейшие официальные матчи. Поэтому принцип такой: если у нас есть игрок молодежной сборной, которого мы не планируем в основной состав, значит, он должен играть там. Потому что там он принесет больше пользы.

— В частности, это ответ по Чалову?

— И по Чалову, и по другим ребятам, которые себя проявляют в чемпионате. Да, есть игроки, которые себя проявляют, но есть другие футболисты, другого плана, которые уже были у нас и имеют определенный опыт. Безусловно, мы доверяем им. Это не значит, что кто-то из не вызванных хуже. Но команда создается из определенных их определенных вещей, нужно это понимать.

— Почему Чалов рассматривается как игрок скамейки?

— Потому что Дзюба — наш капитан, он лучше чем Чалов для нас.

— Можете расшифровать что значит «лучше для нас»?

— Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время. (Александр Рогулев)

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