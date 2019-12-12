Станислав Черчесов: «Думаю, Алексею Миранчуку не помешал бы переезд в Европу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку не помешал бы выход из зоны комфорта.

— В матче с Бельгией Головина подменял Алексей Миранчук. Многие комментарии его игры сводились к тому, что шансом он не воспользовался. Имеете что возразить на этот счет? И что, на ваш взгляд, мешает ему проявить себя в сборной так же, как в «Локомотиве» в матчах с «Ювентусом»?

— У нас терпения должно быть больше, чем у вас. Мы видели, как он играл и забивал «Ювентусу». Среда, в которой Алексей постоянно находится в «Локомотиве», помогает ему чувствовать себя комфортно. Хотя в сборной у него примерно та же позиция. Игра с бельгийцами была сложной для него так же, как и для всей команды. Понятно, что он, возможно, мог проявить себя лучше.

Другое дело, что вся эта шумиха вокруг возможного перехода на него воздействует — как и на любого на его месте. Посмотрим, какое решение о продолжении карьеры Миранчук примет. Если спросить меня — думаю, переход в один из европейских топ-чемпионатов ему бы не помешал. Выход из комфортной среды, возможно, даст ему толчок для прогресса. Но мы не можем ничего советовать. Это не более чем моя точка зрения. (Игорь Рабинер)

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