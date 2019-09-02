Станислав Черчесов: «Для меня самый лучший подарок, что ребята в хорошем настроении»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему подарила команда на день рождения.

— Что вам подарила команда на день рождения?

— Маечку. Но самое главное, что они в хорошем настроении. Это самый лучший подарок.

— Жирков вчера забил великолепный мяч. Отдельно его поздравили? И как оцените его физическую готовность?

— Поздравлять я его не поздравлял, врать не буду. Но вчерашняя игра показала, почему он с нами. Когда мы были в Австрии, они были на сборах. Я с Юрой еще переговорил. Жирков член нашей команды, он с нами и мы рады его здесь видеть. Сколько и как он будет играть — пока не понятно. Мы готовимся к игре. Кто должен быть на поле — посмотрим.

— От кого было сегодня самое важное поздравление? Может, из администрации президента звонили?

— Вы на это намекаете? (улыбается) Звонили мои друзья. Было много звонков. Кого-то я могу не отметить. А зачем мне потом головные боли? Лучше сказать всем спасибо. Многие звонили. (Елена Григорьевская)