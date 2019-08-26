Станислав Черчесов: «Для Комличенко этот сбор будет определяющим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко, который накануне оформил покер в матче с «Ческе Будеевице».

— Покер Комличенко вчерашний стал решающим моментом при вызове?

— Нет. Объясню почему: он уже 7 голов забил, в том числе в еврокубках. Покер — лишний бонус, он сыграл только в плюс. Дело в том, что Комличенко был у нас на том сборе, мы стараемся быть последовательными. Вызвали его на этот сбор, чтобы посмотреть, как он проанализировал информацию, полученную на предыдущем, впитал он ее или нет. Сейчас посмотрим, этот сбор будет для него своего рода определяющим. Когда человек приезжает в сборную, часто бывает, что он не может с первой секунды влиться и себя проявлять. Нужно иметь определенное терпение, чтобы с футболистами чуть-чуть правильнее работать и не принимать резких движений в сторону того или иного игрока. Я думаю, что это правильно.

— Один из лидеров сборной — Фернандес. Вы вызвали Петрова и Караваева на правый край.

— Немного поделюсь нашими соображениями. Слева у нас два игрока, справа — три. Так как у Кудряшова есть желтая карточка, значит, нам нужно страховаться, чтобы не вызывать еще одного левого защитника. Мы вызвали Петрова, который может сыграть и там, и там. Вызов Караваева — из той же серии, что и Комличенко. Потому что в стартовавшем чемпионате он и передачи раздает, и гол забил. Наша задача — видеть этот прогресс. Хочется посмотреть на человека в его новом психологическом состоянии. Тем более, предыдущий сбор он пропустил из-за свадьбы. Сейчас он в очень хорошем состоянии. Хотим дать ему лишний шанс и показать, что мы на него рассчитываем, сейчас все в его руках.

— Будущее Караваева и Комличенко находится под вопросом до закрытия трансферного окна. Вас это не беспокоит?

— Абсолютно нет. Будут отвлекаться — мы их домой отправим, какие проблемы? Почему они должны отвлекаться? Вы за них думаете, а мы думаем по факту. Вы же видите, Комличенко четыре забил. Значит, его не отвлекают эти разговоры. (Александр Рогулев)

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