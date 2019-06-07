Станислав Черчесов: "Девушек Дзюбе лучше не доверять"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пошутил на тему возможного выбегания на поле девушки в отборочном мате Евро-2020 с командой Сан-Марино​ (8 июня, Саранск).

– В финале Лиги чемпионов выбегала девушка. Как отнесетесь, если такой же инцидент произойдет завтра? – спросили на пресс-конференции Артема Дзюбу.

– Позитивно! – ответил форвард. – Тут кому-то нравится, кому-то нет. Насколько я слышал, там у девушки парень – русский. Главное, чтобы не начались провокации, что это русские виноваты. Главное, что позитивно.

– Если выбежит в этом матче, выводить будете вы?

– Дзюбе девушек лучше не доверять, – ответил вместо форварда Черчесов.

Национальная команда в субботу проведет отборочный матч Евро-2020 с командой Сан-Марино. (Александр Рогулев)

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