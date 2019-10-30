Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» рассказал, как удачное выступление на чемпионате мира-2018 изменило отношение страны к футболу.

— Вы почувствовали, что отношение россиян к вам лично и сборной в целом изменилось?

— Подвижки заметили мы все. Видим, как собираются полные стадионы в городах, где сборная России проводит свои домашние матчи, как нас встречают в аэропортах, гостиницах. Сборная по часу заходит в отель — огромное количество людей фотографируются, хотят взять автограф. Дети начали записываться в футбольные секции — это очень радует. Проецировать на себя лично я бы не хотел. Главное, чтобы ты сам не менял отношение к действительности. Конечно, больше стали просить сфотографироваться вместе, чаще останавливают, хотят пообщаться. Но это приятные хлопоты.

— В 1988 году, когда сборная СССР стала серебряным призером чемпионата Европы, в финальном турнире выступали 8 команд. В 2020 году таковых будет 24. Какое число вы считаете оптимальным?

— Я сам выступал на чемпионате Европы с участием восьми команд — в 1992 году в Швеции. В УЕФА и ФИФA есть запрос на увеличение числа матчей — эти организации больше зарабатывают, да и сам футбол развивается. Так что ничего против увеличения количества команд не имею. Ближайший чемпионат Европы — юбилейный, турниру исполняется 60 лет, при этом первым победителем стала сборная СССР.

— Не падает ли уровень чемпионата Европы при столь резком росте количества команд в финальной части?

— Общий уровень европейских сборных растет. Приведу пример. Когда играешь с командой Албании, дилетанты думают, что это проходной соперник. Но 80% игроков этой сборной выступает в высшем дивизионе чемпионата Италии, причем в далеко не слабейших клубах. Или сборная Финляндии, в которой много представителей германской бундеслиги и английской премьер-лиги. В юношеской сборной Финляндии есть представители академий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». В топ-лигах много и исландцев. А у нас многие живут представлениями 30-летней давности, когда эти сборные были аутсайдерами и состояли из игроков, выступавших в своих внутренних чемпионатах.

— Спрашивают ли футболисты вашего совета по поводу возможного перехода в зарубежные клубы?

— Всегда есть общение, мы можем рассказать о плюсах и минусах. Но решение футболист принимает сам, общается с тренером потенциального клуба. Подходит ли тебе этот чемпионат, устраивает ли позиция, на которой тебя видит тренер, — ответы на эти вопросы игрок должен найти сам.