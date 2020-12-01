Комментатор Казанский рассказал об интервью с Черчесовым

Комментатор Денис Казанский, который недавно был одним из участников интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на «Матч ТВ», рассказал о своих впечатлениях.

Также журналист рассказал, что говорил ему тренер во время перерыва на рекламу.

— Я очень долго думал, как на это заходить. Потому что-то, что было в студии, должно остаться в студии, — сказал Казанский в эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube. — Я бы не очень хотел это дело выносить. Мы увидели его таким, какой он есть. С его стороны была небольшая бравада, мол, что он все фабриковал. Думаю, к такому разговору он не был готов. Все вспышки об игроках были эмоциональны. Это говорит о том, что он не планировал это говорить...

Меня немного смутило второе интервью. Эти слова, что «два года люди ждали и дождались этого момента...». Я их не очень понимаю. Для меня за эти два года происходил только регресс национальной команды.

Я не хочу на этой теме хайповать. Я хочу, чтобы Станислав Саламович выиграл Евро и отобрался на чемпионат мира. Может, это небольшой шаг к тому, что он увидит другую точку зрения, и это сделает нашу команду сильнее. Это самый главный итог интервью.

Очень важно знать себе цену, но еще важнее, как говорил Жванецкий, пользоваться спросом. В этом плане выступление Черчесова было довольно странным. Вот вы поняли ответы на вопросы? Я не понял.

Я рад, что была такая экспрессия по этому поводу. Очень много лестных отзывов. Однако это просто моя работа — задавать вопросы. Ничего героического в этом не вижу. Я спрашивал о темах, которые на слуху.

В интервью были не столько важны ответы, сколько то, чтобы он понял, что есть другие точки зрения. Мне кажется, что Черчесов в этом плане как «золото и позолото», о которых он сказал. Он уверен, что команда вышла на Евро и выполнила задачу. На этом все.

Удивляет ли меня его поведение? Он понял, что есть другое мнение. По его реакции, кажется, что он считает его неправильным. То, что пришлось давать второе интервью, чтобы объяснять первое, тоже о многом говорит.

Я тоже не понимал, какие ответы на вопросы он давал. Обидна ли мне его реакция? Нет. Я знал, кто такой Черчесов, и как он может реагировать. Это все эмоции. Самое главное это то, что люди увидели, какой есть Черчесов. Для меня это важно. Важно, что Черчесов услышал вопросы. Хотя я и не получил ответа, например, что будет с Лигой наций. Или что будет происходить с отбором на Кубок мира?