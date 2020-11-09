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Станислав Черчесов: «Черышев и Миранчук приедут в сборную в хорошем настроении»

17:08
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приедут на сбор в хорошем настроении.

— 22 футболиста и 3 вратаря сегодня были на поле. Ждем Миранчука и Черышева, которые вчера играли в своих клубах. У них были поздние игры, поэтому они сегодня присоединятся к нам. Оба здоровы. Думаю, в хорошем настроении приедут. И Миранчук забил, и Черышев выиграл у «Реала».

Сегодня все в стандартном режиме. Кто-то играл вчера, а кто-то позавчера. Общая тренировка восстановительного плана. Кто-то чуть больше, кто-то — чуть меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка.

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