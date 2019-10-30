Станислав Черчесов: «Чемпионат мира-2018 мы не выиграли, зато стали чемпионами в плане эмоций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» вспомнил баталии чемпионата мира-2018.

— Как относитесь к поговорке «хороший вратарь редко становится хорошим тренером»?

— Я бы не был столь категоричным. Чисто арифметически: в команде 20 полевых игроков и два вратаря, так что вероятность того, что один из ее полевых станет хорошим тренером, в десять раз выше. Мы знаем немало примеров, когда успешно тренировали даже люди, никогда не выступавшие на профессиональном уровне. Многие могут хорошо ударить по мячу, но не способны объяснить, как они это делают. Сделать и объяснить, а тем более научить — это далеко не одно и то же. Тренер должен знать психологию, биомеханику, физиологию... Нюансов много, поэтому от игрового амплуа карьера не зависит.

— Часто слышишь, что сейчас футболисты стали больше зарабатывать, поэтому профессиональнее относятся к карьере, чем 20-30 лет назад. Это правда?

— Я сейчас не нахожусь в среде футболистов, поэтому объективно ответить не могу. Ситуации бывают разные. Кто-то позволяет себе расслабиться, другие — нет. Причем не только в России, но и на Западе. В мою бытность игроком зарплаты были меньше, но за физическим состоянием нужно следить в любое время. Думаю, что дело главным образом не в заработке, а в целях, которые человек перед собой ставит.

— Прошло больше года после окончания чемпионата мира в России. Часто ли вспоминаете тот турнир и какие именно моменты?

— Вся подготовка к турниру и его ход — это одно большое воспоминание. Понятно, выделяются первый и последний матчи на турнире. В первом случае мы выиграли — зрители радовались, во втором проиграли — не особенно огорчились. Тогда мы были сконцентрированы на своей работе — поэтому вспоминаются в основном базы и стадионы. Сейчас можно взглянуть на чемпионат мира со стороны — и понимаешь, что главным был эмоциональный фон. Турнир мы не выиграли, но в плане эмоций мы точно чемпионы мира.

— Как сейчас оцениваете результат сборной России на чемпионате мира 2018 года?

— Наверное, родные стены сыграли свою роль. Мне сложно сказать, насколько, но то, что это большой плюс, — однозначно.