Станислав Черчесов: «Чалов находится в обойме сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу перспектив форварда ЦСКА Федором Чаловым. Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона не вызывался в национальную команду в последних играх и на данный момент провел две игры в составе первой сборной.

— В интервью Илье Казакову вы назвали несколько возможных причин игрового спада Чалова — расстройство от не свершившегося трансфера в Англию, фактор «второго сезона» и даже влюбленность.

— Про влюбленность я все же с юмором говорил. Просто перечислил возможные варианты. Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть. Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды. Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь