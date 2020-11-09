Станислав Черчесов: «Были правы, что объявили расширенный список сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что тренерский штаб правильно поступил, что заранее объявил расширенный список.

— Мы уже говорили, что до этого резервный список не объявляли. Потому что в нормальной жизни мы и относились нормально. А сейчас и пандемия бушует, и травмы в это время есть. Поэтому мы постарались объявить расширенный список, чтобы те, кто не попал в основной, хотя бы внутренне были готовы, что их могут дозаявить. Жизнь показала, что мы были правы в этом плане. Опять изменения были по той или иной причине.