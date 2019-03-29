Станислав Черчесов будет читать текст диктанта в Таллинне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прочитает текст "Тотального диктанта" в Таллине, информирует пресс-служба Таллиннской мэрии "Раэпресс". "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля 2019 года.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в виде добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - проверка знания русского языка.

– Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания, – отметил Черчесов. – Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею, – поделился Черчесов. – Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом.

Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка "Тотального диктанта" ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в "Тотальном диктанте", и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллиннцев с титулом "Столицы Тотального диктанта-2019" и приглашаю поучаствовать в акции.