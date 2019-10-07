Станислав Черчесов: «Батареи на улице надо бы включить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче с командой Шотландии в отборочном турнире Евро-2020.

— Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет еще теория. Поговорим, разберем матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты.

— Сборная впервые с чемпионата мира возвращается в Лужники.

— Это для всех приятно, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить.

— У «Спартака» неудачная серия.

— Мы еще сегодня с ними переговорим. Вчера были унылые. Сегодня уже получше. (Дмитрий Гирин)