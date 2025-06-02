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Агкацев о матчах сборной России: «Приезжаю на любые игры, вне зависимости от уровня соперника»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь сборной России Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о соперниках национальной команды в товарищеских матчах.

— Сафонов приедет в сборную, учитывая что будет клубный чемпионат мира?

— Обсуждал с ним этот вопрос. Пока не знаю, приедет Матвей в сборную или нет.

— Говорят, что осенью у нас будут встречи с Уругваем, в 2026 с Парагваем. Как оцениваешь, насколько мы близимся к возвращению?

— Не знаю, это, конечно, не ко мне вопрос. Но я, как игрок, хочу играть с более сильными соперниками. Но я приезжаю на любые игры, вне зависимости от уровня соперника. Хотя, конечно, приятно играть против команд высокого уровня.

BetBoom матч сборных России и Нигерии пройдет в пятницу, 6 июня. Матч примет стадион «Лужники» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. 10 июня Россия сыграет со сборной Белоруссии в Минске.

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Матвей Сафонов
Станислав Агкацев
Сборная России по футболу
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