Агкацев — о матче с Нигерией: «Одна из самых сильных команд за последнее время»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Нигерии.

«У Нигерии очень хороший уровень. Наверное, одна из самых сильных команд за последнее время. Я уверен, что очень интересная игра нас ждет. Хотелось бы, конечно, с любой сильной сборной сыграть, много сильных есть», — цитирует футболиста ТАСС.

Игра сборных России и Нигерии пройдет в пятницу, 6 июня. Матч примет стадион «Лужники» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. 10 июня Россия сыграет со сборной Белоруссии в Минске.