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Сегодня, 21:22

Стало известно, почему матчи России с Ираном и Боснией под угрозой срыва

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По данным «СЭ», вероятность проведения матчей сборной России с Ираном и Боснией, о которых сообщалось ранее, крайне низкая, хотя официально эти встречи еще и не отменены.

У Ирана очень плотное расписание перед ЧМ-2022, в котором не удалось найти свободную дату, а Босния слишком затягивает с ответом. Чтобы не рисковать остаться совсем без соперников, в РФС начали искать другие варианты.

Ранее появилась информация о том, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Другим соперником национальной команды по товарищескому матчу в ноябре может стать сборная Таджикистана.

Сборная России по футболу
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Перед матчем с Узбекистаном сборная России может сыграть с Таджикистаном
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