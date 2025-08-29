Стало известно, почему Лобановский дважды не взял Черенкова на чемпионат мира

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал, почему главный тренер команды Валерий Лобановский не взял Федора Черенкова на чемпионаты мира 1986 и 1990 годов.

— Вы же помните, как Лобановский отцеплял Федю от сборной?

— Все было на моих глазах. Два раза такое случилось — в 1986-м и 1990-м. Прямо перед чемпионатом мира. Про первый случай говорить не буду, не помню. А вторая история ужасная.

— Еще бы. Федю за год до этого признали лучшим футболистом СССР.

— Невозможно представить, какой для него это стало травмой. Команда в Новогорске, Черенкова в составе нет. Все это знают. Я как-то выхожу из корпуса, иду — и вижу его...

— В Новогорске?

— Да! Сразу мысль: а что он здесь делает? В составе-то его нет! Идет куда-то к гаражам. Там спрятался, затаился. Может, я ошибся — и это был не Черенков. Но как я мог ошибиться, сами посудите?

— Окликнули?

— Нет. Мне чуть плохо не стало от этой картины. Тяжело! Думаю — пойти, сказать Лобану?

— Сказали?

— Кажется, нет. Может, зря я это рассказываю? Все-таки у него родственники есть. Но это было.

— Лобановский не понимал масштаб Черенкова-футболиста?

— Да все он понимал. Своими ушами слышал — Валерий Васильевич говорил: «Я кого хочешь обыграю. С «Реалом» и «Миланом» — никаких проблем. Но вот эти двое, Черенков и Гаврилов...» Уважал он Федора страшно!

— Так в чем дело?

— Вы же знаете, что случилось в 1987 году? Черенков чудом остался жив!

— Представляю. Но для молодых читателей вы расскажите.

— «Спартак» играл в Тбилиси. Один из футболистов мне описал картину — Федор вдруг схватился за голову, побежал к окну, на подоконник... Уже все, вылетал! Случайно оказались рядом два игрока «Спартака». Подбежали сзади, схватили.

— Кого благодарить?

— Я говорить не стану. Оба живы. Я все жду, что расскажут. Но почему-то молчат. Значит, есть причины?

— Доктор Орджоникидзе рассказывал про приступ Черенкова — Федор кричал, что Советский Союз рухнет и будет много крови. В 1987 году!

— Впервые слышу эту историю. Не думаю, что правда. Зато мои слова могут подтвердить все.

— Лобановский был в курсе?

— Разумеется. Лобана на коллегии в 1990 году душили: «Почему не взяли Черенкова?» Раз задали вопрос — Лобановский ответил спокойно: «Команда сложная. Черенков — парень хороший. Но не подходит по некоторым характеристикам». Второй раз спрашивают о том же. Снова отвечает. Но начинает закипать.

— Спросили и в третий?

— Спросили! Валерий Васильевич взорвался: «Знаете, я вам уже два раза ответил на этот вопрос. Если хотите узнать подробности, обратитесь к доктору».

— В сборную Лобановский Черенкова вызвал хоть раз?

— После истории в Тбилиси вызвал, по-моему, разочек. Все.