Стало известно количество российских болельщиков на матче против сборной Вьетнама

Как стало известно «СЭ», около 350 российских болельщиков посетят товарищескую игру национальной команды против сборной Вьетнама.

Встреча состоится сегодня, 5 сентября, в Ханое и начнется в 16.00 мск.

Сборная России в 2024 году провела две товарищеских встречи, победив Сербию и Белоруссию с одинаковым счетом — 4:0. 7 сентября в Ханое национальный коллектив сыграет с Таиландом. Этот спарринг также начнется в 16.00 мск.