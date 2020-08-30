Стало известно, кого вызвали в сборную России вместо Головина

Как стало известно «СЭ», вместо получившего травму Александра Головина Станислав Черчесов вызвал в сборную России полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. (Константин Алексеев)

Летом 23-летний хавбек перешел из «Уфы» в московскую команду, за которую в новом чемпионате провел 6 матчей.

В воскресенье Головин получил травму в игре чемпионата Франции против «Метца». 24-летний россиянин повредил левую ногу, у него надрыв мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок лечения — четыре недели.