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Стало известно, кого вызвали в сборную России вместо Головина

22:12
Даниил Фомин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Фомин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», вместо получившего травму Александра Головина Станислав Черчесов вызвал в сборную России полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. (Константин Алексеев)

Летом 23-летний хавбек перешел из «Уфы» в московскую команду, за которую в новом чемпионате провел 6 матчей.

В воскресенье Головин получил травму в игре чемпионата Франции против «Метца». 24-летний россиянин повредил левую ногу, у него надрыв мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок лечения — четыре недели.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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