Стало известно, на каких стадионах пройдут матчи сборной России в октябре

Сборная России подтвердила место проведения ближайших матчей. Все игры примет Москва.

Контрольный матч со сборной Швеции состоится на «ВЭБ Арене». Игра 8 октября начнется в 19.15 по московскому времени.

Матчи Лиги наций Россия — Турция и Россия — Венгрия примет «ВТБ Арена» 11 и 14 октября соответственно. Эти игры начнутся в 21.45 мск.