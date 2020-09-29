Стало известно, на каких стадионах пройдут матчи сборной России в октябре
17:26
Сборная России подтвердила место проведения ближайших матчей. Все игры примет Москва.
Контрольный матч со сборной Швеции состоится на «ВЭБ Арене». Игра 8 октября начнется в 19.15 по московскому времени.
Матчи Лиги наций Россия — Турция и Россия — Венгрия примет «ВТБ Арена» 11 и 14 октября соответственно. Эти игры начнутся в 21.45 мск.
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