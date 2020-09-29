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Стало известно, на каких стадионах пройдут матчи сборной России в октябре

17:26
Стадион «Динамо» примет еще две игры Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Динамо» примет еще две игры Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России подтвердила место проведения ближайших матчей. Все игры примет Москва.

Контрольный матч со сборной Швеции состоится на «ВЭБ Арене». Игра 8 октября начнется в 19.15 по московскому времени.

Матчи Лиги наций Россия — Турция и Россия — Венгрия примет «ВТБ Арена» 11 и 14 октября соответственно. Эти игры начнутся в 21.45 мск.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/95

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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