Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Стали известны расклады, при которых Россия выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

00:16
Сергей Терехов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Терехов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта — Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Хорватия

7

5

1

1

11-1

16

2

Россия

7

5

1

1

11-4

16

3

Словения

7

3

1

3

8-7

10

4

Словакия

7

2

3

2

7-6

9

5

Мальта

7

1

1

5

6-15

4

6

Кипр

7

1

1

5

1-11

4

Оставшиеся матчи:

11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— если победит Хорватию и не проиграет Словении;

— если победит Хорватию, проиграет Словении и обгонит хорватов по разности мячей;
— если сыграет вничью с Хорватией, победит Словению и обгонит хорватов по разности мячей.

К сожалению, хорваты оторвались от россиян по разности на три мяча — домашний матч с Кипром будет единственным шансом исправить эту ситуацию.

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но рассчитывать на это не стоит.

В целом же поражение от хорватов почти наверняка отправит нас на второе место (если оторвемся от Словении), но и ничья вряд ли позволит нам выиграть группу. Скорее всего, для прямого попадания в Катар России придется набирать не менее 7 очков, причем 3 из них — в Хорватии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Павел Климовицкий все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
1
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры