Стали известны расклады, при которых Россия выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта — Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

М Команда И В Н П М О 1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2 Россия 7 5 1 1 11-4 16 3 Словения 7 3 1 3 8-7 10 4 Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5 Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6 Кипр 7 1 1 5 1-11 4

Оставшиеся матчи:

11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— если победит Хорватию и не проиграет Словении;

— если победит Хорватию, проиграет Словении и обгонит хорватов по разности мячей;

— если сыграет вничью с Хорватией, победит Словению и обгонит хорватов по разности мячей.

К сожалению, хорваты оторвались от россиян по разности на три мяча — домашний матч с Кипром будет единственным шансом исправить эту ситуацию.

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но рассчитывать на это не стоит.

В целом же поражение от хорватов почти наверняка отправит нас на второе место (если оторвемся от Словении), но и ничья вряд ли позволит нам выиграть группу. Скорее всего, для прямого попадания в Катар России придется набирать не менее 7 очков, причем 3 из них — в Хорватии.