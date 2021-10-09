Стали известны расклады, при которых Россия выйдет на чемпионат мира с первого места в группе
После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта — Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Хорватия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-1
|
16
|
2
|
Россия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-4
|
16
|
3
|
Словения
|
7
|
3
|
1
|
3
|
8-7
|
10
|
4
|
Словакия
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7-6
|
9
|
5
|
Мальта
|
7
|
1
|
1
|
5
|
6-15
|
4
|
6
|
Кипр
|
7
|
1
|
1
|
5
|
1-11
|
4
Оставшиеся матчи:
11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;
11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:
— если победит Хорватию и не проиграет Словении;
— если победит Хорватию, проиграет Словении и обгонит хорватов по разности мячей;
— если сыграет вничью с Хорватией, победит Словению и обгонит хорватов по разности мячей.
К сожалению, хорваты оторвались от россиян по разности на три мяча — домашний матч с Кипром будет единственным шансом исправить эту ситуацию.
Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но рассчитывать на это не стоит.
В целом же поражение от хорватов почти наверняка отправит нас на второе место (если оторвемся от Словении), но и ничья вряд ли позволит нам выиграть группу. Скорее всего, для прямого попадания в Катар России придется набирать не менее 7 очков, причем 3 из них — в Хорватии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю