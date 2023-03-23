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Сегодня, 16:24

Стала известна цена на билеты в день матча сборной России против Ирана

Артем Бухаев
Корреспондент
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Стоимость билета, который позволит попасть на стадион «Азади», для посещения матча сборной России против Ирана составляет 100 тысяч местных риалов, что примерно равно 200 рублям, сообщает корреспондент «СЭ» из Тегерана. По местным меркам это довольно большая сумма.

Для сравнения, стоимость билета на матч чемпионата Ирана составляет 70 тысяч местных риалов, что примерно равняется 120 рублям.

Ранее «СЭ» сообщал, что на товарищеском матче сборных между Россией и Ираном ожидается не более 15 тысяч болельщиков, 500 из которых являются гражданами России.

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