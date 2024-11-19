Миранчук, Тюкавин и Батраков попали в стартовый состав сборной России против Сирии

Сборная России назвала состав на матч против Сирии

Сборная России объявила стартовый состав перед товарищеским матчем с Сирией. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 мск.

Сборная России: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Ал. Миранчук (к), Пиняев, Тюкавин.

Запасные: Лантратов, Волк, Пальцев, Морозов, Круговой, Караваев, Адамов, Пруцев, Карпукас, Садулаев, Мостовой, Мусаев.