Стал известен состав молодежной сборной России на матчи с Северной Ирландией и Литвой

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав команды на матчи отбора к чемпионату Европы 2023 года против сборной Северной Ирландии и Литвы.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).



Защитники: Никита Кармаев («Кубань», Краснодар), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).



Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов», Самара), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Владислав Карапузов (ФК «Ахмат», Грозный), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула), Кирилл Кравцов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Кирилл Фольмер (ФК «Ростов»)



Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ПФК ЦСКА).

Матч сборной России против Северной Ирландии состоится 8 октября на стадионе «Арена Химки». С Литвой команда сыграет 12 октября на арене «Алитус».