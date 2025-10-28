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Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Ираном, Киргизией и Бахрейном

Руслан Минаев

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил расширенный состав на ноябрьский сбор, в котором команда сыграет с Ираном, Киргизией и Бахрейном.

Турнир с участием сборных пройдет в городе Ош (Киргизия).

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дегтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Лукин, Михаил Рядно (все — ЦСКА), Никита Лобов, Илья Рожков (оба — «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба — «Ростов»), Юрий Коледин, Ярослав Крашевский (оба — «Пари НН»), Станислав Бессмертный («Родина»), Илья Кирш («Черноморец»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники: Ульви Бабаев, Виктор Окишор (оба — «Динамо»), Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба — «Спартак»), Денис Боков («Спартак»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Андрей Ивлев («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Локомотив»), Кирилл Столбов («Зенит»), Руслан Чобанов («Динамо»), Даниил Шанталий («Ростов»), Михаил Щетинин («Арсенал», Белоруссия).

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»), Даниил Моторин (КАМАЗ), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

Матчи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Сборные Ирана, Киргизии и Бахрейна будут представлены игроками в возрасте до 23 лет.

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Молодежная сборная России по футболу
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