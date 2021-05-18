Стал известен полный график подготовки сборной России к Евро-2020

На официальном сайте РФС 18 мая был опубликован план подготовки национальной сборной России к чемпионату Европы в период с 20 мая по 5 июня.

20 мая (четверг)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

17.00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). После тренировки флэш-интервью главного тренера и двух игроков.

21 мая (пятница)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

22 мая (суббота)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

Вылет в Австрию.

23 мая (воскресенье)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

17.00 (18.00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

24 мая (понедельник)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

25 мая (вторник)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

26 мая (среда)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

27 мая (четверг)

17.00 (18.00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

28 мая (пятница)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

29 мая (суббота)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

30 мая (воскресенье)

11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

31 мая (понедельник)

12.00 (13.00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Нойштифт

17.00 (18.00, мск). Вылет в Польшу.

19.00 (20.00, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Городской стадион. Вроцлав.

1 июня (вторник)

20.45 (21.45, мск). Контрольный матч. Польша — Россия. Городской стадион. Вроцлав.

Вылет в Москву.

2 июня (среда)

Восстановительная тренировка (закрытая для СМИ). УТЦ Новогорск.

3 июня (четверг)

Тренировка (время уточняется). УТЦ «Новогорск. (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

4 июня (пятница)

Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ, время и место уточняется).

Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (время и место уточняется).

5 июня (суббота)

Контрольный матч. Россия — Болгария. Стадион «Динамо им. Яшина». Москва.