Стал известен полный график подготовки сборной России к Евро-2020
На официальном сайте РФС 18 мая был опубликован план подготовки национальной сборной России к чемпионату Европы в период с 20 мая по 5 июня.
20 мая (четверг)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
17.00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). После тренировки флэш-интервью главного тренера и двух игроков.
21 мая (пятница)
11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
22 мая (суббота)
11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
Вылет в Австрию.
23 мая (воскресенье)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
17.00 (18.00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
24 мая (понедельник)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
25 мая (вторник)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
26 мая (среда)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
27 мая (четверг)
17.00 (18.00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
28 мая (пятница)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
29 мая (суббота)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
30 мая (воскресенье)
11.30 (12.30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
31 мая (понедельник)
12.00 (13.00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Нойштифт
17.00 (18.00, мск). Вылет в Польшу.
19.00 (20.00, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Городской стадион. Вроцлав.
1 июня (вторник)
20.45 (21.45, мск). Контрольный матч. Польша — Россия. Городской стадион. Вроцлав.
Вылет в Москву.
2 июня (среда)
Восстановительная тренировка (закрытая для СМИ). УТЦ Новогорск.
3 июня (четверг)
Тренировка (время уточняется). УТЦ «Новогорск. (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
4 июня (пятница)
Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ, время и место уточняется).
Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (время и место уточняется).
5 июня (суббота)
Контрольный матч. Россия — Болгария. Стадион «Динамо им. Яшина». Москва.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю