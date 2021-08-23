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Стал известен график подготовки сборной России к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022

20:18
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Стал известен график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября) в период с 27 августа по 7 сентября, сообщает сайт РФС.

27 августа (пятница)

12.00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

28 августа (суббота)

19.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 19.00 до 19.15). По окончании тренировки общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроком.

29 августа (воскресенье)

18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

30 августа (понедельник)

18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

31 августа (вторник)

16.45. Предыгровая пресс-конференция на стадионе «Лужники». Москва (Валерий Карпин и один игрок).

17.45. Тренировка на стадионе «Лужники». Москва (открыта для СМИ с 17.45 до 18.00).

1 сентября (среда)

21.45. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия. БСА «Лужники» (Москва).

2 сентября (четверг)

11.00. Восстановительная тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

3 сентября (пятница)

10.00. Вылет в аэропорт г. Ларнака.

18.15. Предыгровая пресс-конференция на стадионе ГСП. Никосия (Валерий Карпин и один игрок).

19.00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (открыта для СМИ с 19.00 до 19.15).

4 сентября (суббота)

19.00. Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр — Россия. Стадион ГСП (Никосия, Кипр).

5 сентября (воскресенье)

11.00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (закрыта для СМИ).

15.00. Вылет в Москву.

6 сентября (понедельник)

Предыгровая пресс-конференция (Валерий Карпин и один игрок).

Тренировка (открыта для СМИ первые 15 минут).

7 сентября (вторник)

21.45. Отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Мальта. Стадион «Открытие Банк Арена» (Москва).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214172

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