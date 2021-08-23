Стал известен график подготовки сборной России к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022
Стал известен график подготовки национальной сборной России к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября) в период с 27 августа по 7 сентября, сообщает сайт РФС.
27 августа (пятница)
12.00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
28 августа (суббота)
19.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 19.00 до 19.15). По окончании тренировки общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроком.
29 августа (воскресенье)
18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
30 августа (понедельник)
18.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
31 августа (вторник)
16.45. Предыгровая пресс-конференция на стадионе «Лужники». Москва (Валерий Карпин и один игрок).
17.45. Тренировка на стадионе «Лужники». Москва (открыта для СМИ с 17.45 до 18.00).
1 сентября (среда)
21.45. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия. БСА «Лужники» (Москва).
2 сентября (четверг)
11.00. Восстановительная тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
3 сентября (пятница)
10.00. Вылет в аэропорт г. Ларнака.
18.15. Предыгровая пресс-конференция на стадионе ГСП. Никосия (Валерий Карпин и один игрок).
19.00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (открыта для СМИ с 19.00 до 19.15).
4 сентября (суббота)
19.00. Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр — Россия. Стадион ГСП (Никосия, Кипр).
5 сентября (воскресенье)
11.00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (закрыта для СМИ).
15.00. Вылет в Москву.
6 сентября (понедельник)
Предыгровая пресс-конференция (Валерий Карпин и один игрок).
Тренировка (открыта для СМИ первые 15 минут).
7 сентября (вторник)
21.45. Отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Мальта. Стадион «Открытие Банк Арена» (Москва).
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю