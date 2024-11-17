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Стадион в Волгограде переименуют в «Сталинград-Арену» в день матча сборной России с Сирией

Алина Савинова
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Матч между сборными России и Сирии будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Отмечается, что в связи с этим в день проведения встречи, 19 ноября, «Волгоград Арена» будет переименована в «Сталинград Арену». Перед матчем Николай Носков и белорусский певец Александр Иванов (IVAN) исполнят композицию «Не вставай на колени».

В воскресенье сборная России в составе 23 игроков выехала из Краснодара в Волгоград на товарищеский матч с Сирией.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

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