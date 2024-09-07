Как выглядит поле на стадионе «Ми Динь» в Ханое: видео с места событий

Сборная России 7 сентября должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч. Игра на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам) была отменена из-за тайфуна.

Корреспондент «СЭ» побывал на арене «Ми Динь» во время непогоды.

На город Ханой, где должен был пройти матч сборных, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).