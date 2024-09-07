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Сегодня, 12:30

Как выглядит поле на стадионе «Ми Динь» в Ханое: видео с места событий

Артем Бухаев
Корреспондент
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Поваленные деревья на территории возле стадиона «Ми Динь».
Фото Артем Бухаев, «СЭ»

Сборная России 7 сентября должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч. Игра на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам) была отменена из-за тайфуна.

Корреспондент «СЭ» побывал на арене «Ми Динь» во время непогоды.

На город Ханой, где должен был пройти матч сборных, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

Матч сборной России против Таиланда отменен из-за тайфуна &laquo;Яги&raquo;. Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле

Сборная России по футболу
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