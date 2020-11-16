СССР появился на футбольной карте мира и в первой же игре разгромил Турцию

Сегодня, 16 ноября, исполнилось 96 лет первому матчу в истории сборной СССР. Советская команда на стадионе имени Вацлава Воровского приняла сборную Турции и победила со счетом 3:0. Дубль оформил капитан команды Михаил Бутусов, еще один мяч провел Александр Шпаковский.

Советская команда проводила матчи и ранее, но неофициальные, не включенные в реестр ФИФА. До нее в период с 1912 по 1914 год 8 официальных игр провела команда царской России.

Полгода спустя СССР провел еще одну игру с Турцией и победил на выезде 2:1, причем победный мяч снова провел Михаил Бутусов. А вот следующей официальной игры Советам пришлось ждать уже до 1952 года, Игр XV Олимпиады.

Последнюю игру СССР провел 13 ноября 1991 года в рамках отбора Евро против Кипра (3:0). В 1992 году на его базе была создана сборная СНГ, просуществовавшая до конца чемпионата Европы-1992.