США ввели санкции против главы РФС Дюкова

Минфин США расширил санкционный список в отношении России, информирует ТАСС.

Под новые санкции попали в том числе «Газпром Нефть» и ее глава Александр Дюков, который с 2019 года возглавляет РФС. 2 февраля на внеочередной конференции союза пройдут новые выборы президента -57-летний Дюков стал единственным кандидатом на пост.

Также в обновленном списке значится президент «Лукойла» Вадим Воробьев — в августе 2022 года компания приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых.