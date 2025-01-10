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Сегодня, 18:32

США ввели санкции против главы РФС Дюкова

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Минфин США расширил санкционный список в отношении России, информирует ТАСС.

Под новые санкции попали в том числе «Газпром Нефть» и ее глава Александр Дюков, который с 2019 года возглавляет РФС. 2 февраля на внеочередной конференции союза пройдут новые выборы президента -57-летний Дюков стал единственным кандидатом на пост.

Также в обновленном списке значится президент «Лукойла» Вадим Воробьев — в августе 2022 года компания приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых.

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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