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Сегодня, 12:35

Сербский защитник Бабич: «С удовольствием сыграли бы против сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник сборной Сербии и «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о желании сыграть ответную товарищескую игру против национальной команды России.

В марте этого года сборная России в Москве разгромила Сербию в товарищеском матче — 4:0.

«С удовольствием сыграли бы против России. Почему нет? В любой ситуации я буду рад сыграть против сборной России. Но пока об этом ничего не слышно, мы готовимся к Лиге наций», — сказал Бабич «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

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ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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