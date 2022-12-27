Спортивный юрист заявила, что ФИФА может препятствовать участию России в отборочном раунде ЧМ-2026

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» объяснила, может ли ФИФА препятствовать участию России в отборочном этапе ЧМ-2026 в случае перехода РФС в АФК.

«Потенциально такое возможно. Основной футбольный регулятор — ФИФА. Она является основным организатором чемпионата мира. Это их прерогатива. Такие инструменты у них есть. Но юридически это обосновать очень тяжело. Думаю, у РФС есть договоренность с ФИФА, раз они решаются на такой шаг. Препятствовать нашему отбору на ЧМ будучи в АФК можно, но обосновать это будет сложно», — сказала Анцеливоич «СЭ».

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.