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2 февраля, 18:50

Спортивный юрист посоветовал РФС незамедлительно связаться с ФИФА после слов Инфантино

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» слова президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости снятия санкций с российских футбольных команд.

Ранее президент ФИФА заявил, что санкции с российских футбольных команд следует снять.

«Напомню, что недавно МОК выдал свои рекомендации, где российских спортсменов на юношеском уровне нужно допустить обратно ко всем соревнованиям. Я думаю, что высказывание Инфантино сделано в рамках этих рекомендаций МОК. Решает в любом случае федерация по виду спорта, а рекомендации выдает МОК. Российский спорт был также забанен исходя из рекомендаций МОК. Поэтому понятно... Всем стало с течением времени ясно, что этими запретами наносится ущерб спортсменам, это не помогает достичь никаких целей.

Можно только поприветствовать [это заявление]. На месте РФС я бы незамедлительно связался с ФИФА касательно конкретных шагов, процедуры, как инициировать это условное голосование. МОК сказал, ФИФА сказала. Надо, безусловно, возглавить этот процесс», — сказал Прокопец «СЭ».

Также Инфантино предложил внести в устав ФИФА запрет на возможность введения санкций против стран по политическим причинам.

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Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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