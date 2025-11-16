Футбол
Сегодня, 16:50

Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» оценил уровень сборной России.

В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

— В первую очередь нужно сказать, что отстранение сборной России от европейских соревнований — очень несправедливое решение, когда другие страны там выступают. Но на мой взгляд, им очень сложно даются товарищеские матчи, потому что они сильно отличаются от игр в РПЛ. Очевидно, что вчера мы видели не лучшую версию сборной России. И на это есть множество причин. Сборная Чили хорошо и умно сыграла. Было приятно смотреть на команду, в которой я работал, был спортивным директором на протяжении двух лет. После того, как Чили не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, было хорошо вернуться в победную струю. Для сборной России поражение — плохой результат, но они еще много над чем смогут поработать, — сказал Кахигао «СЭ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
Сборная России по футболу
Франсис Кахигао
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Den211

    мы уже дофига времени видим не лучшую версию спортдира в виде Кахигао в Спартаке. И ничего не меняется.

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Лучшую мы видели с хорватами и чё!?

    16.11.2025

    • Кахигао надеется, что сборная России сыграет ответный матч с чилийцами в гостях

    Takayama

