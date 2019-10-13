«Спасибо, парни!» На Останкинской башне появилось поздравление с выходом на Евро-2020

На фасаде Останкинской башни появилось поздравление с выходом сборной России на чемпионат Европы-2020. В воскресенье, 13 октября, национальная команда обыграла Кипр (5:0) и досрочно вышла в финальную часть турнира.

Останкинская телебашня и поздравления нашей сборной @TeamRussia на ней прямо сейчас! #НашиПарни молодцы! pic.twitter.com/9azJxngbxl — Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) October 13, 2019

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира