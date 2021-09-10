Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».

«В матчах «Спартака» можно ждать любого исхода. Игра все время идет на три результата. «Химки» могут доставить неприятности. Пауза точно была на руку красно-белым. Это очень хороший шанс для Руя Витории, чтобы исправить ситуацию. У них очень тяжелый календарь, уже на следующей неделе будет Лига Европы, там их ждут очень сложные соперники. Надеюсь, что в «Спартаке» наладится ситуация. Если они не изменят свою игру, про высокие цели на сезон можно забыть», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 7 очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.