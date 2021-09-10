«Спартак» — «Химки»: прогноз Валерия Баринова на матч РПЛ 11 сентября
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».
«В матчах «Спартака» можно ждать любого исхода. Игра все время идет на три результата. «Химки» могут доставить неприятности. Пауза точно была на руку красно-белым. Это очень хороший шанс для Руя Витории, чтобы исправить ситуацию. У них очень тяжелый календарь, уже на следующей неделе будет Лига Европы, там их ждут очень сложные соперники. Надеюсь, что в «Спартаке» наладится ситуация. Если они не изменят свою игру, про высокие цели на сезон можно забыть», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Красно-белые с 7 очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Петр Биткин
Если "Химки" не отсосут, это будет зрелище.... хотя и это тоже можно имитировать... :)
10.09.2021