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«Сожалеем, что так случилось. Он заслуженно получил вызов». Реакция Черчесова на травму Луценко

17:02
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отрегировал на травму форварда Евгения Луценко, который ранее получил вызов в национальную команду на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

«Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления, — приводит слова Черчесова Telegram-канал сборной России. — Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов. Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь все будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего — Баринову, у которого через несколько дней операция на крестообразной связке».

Ранее 33-летний Луценко получил вызов в сборную России. При этом нападающий смог сыграть только против сербов в столице, так как не поехал бы в Венгрию из-за проблем с визой.

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Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia_football/11

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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