Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

— Сербы стоят на 200 миллионов евро дороже состава сборной России. За счет чего удалось компенсировать отсутствие Головина, Миранчука и Черышева в атаке?

— Согласитесь, что сербы создали нам проблемы из-за системы и индивидуальных качеств футболистов. Но деньги деньгами, а есть конкретная игра, конкретный день, конкретное состояние. Мы были лучше в ключевых моментах, в которых определяется результат.

— В каких именно?

— Как говорил Константин Бесков, все решается в своей штрафной и в чужой. Середина поля — это прелюдия. В чужой мы оказались более эффективны и нацелены. Бакаев рвался, бежал за спину — приходилось его сбивать, Дзюба заставил ошибиться во втором голе. Караваев ворвался и вбил этот мяч. Понятно, мы делали непростительные ошибки в организации игры, переходных фазах, потому что давно не собирались вместе — иногда возникало недопонимание.

— После такого первого тайма Бакаева не хотели в перерыве заменить?

— С любым футболистом, особенно молодым надо потерпеть и чуть-чуть проявить хладнокровие и спокойствие, ведь Бакаев в первый раз играл с первых минут на таком уровне. Мы в перерыве его подправили, он заработал пенальти и помог сборной сделать первый гол. Матч закончился победой, и Зелимхан был в хорошем настроении. Кстати, посоветовал бы ему себя не корить — не забил и не забил, ничего страшного.

— Если бы Бакаев был полностью здоров, он вышел бы в стартовом составе с Венгрией?

— Согласитесь, что перенесенный коронавирус отразился на выступлениях Бакаева за «Спартак». В игре такого уровня через два дня после Сербии он бы, не исключено, мог не помочь команде в должной мере. Существовал риск получить серьезную травму, потому что организм был не готов. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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