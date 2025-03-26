Советник президента РФС Сорокин: «Сейчас возвращение России вероятнее, чем было до этого»

Советник главы РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международные турниры.

— Писали, что Инфантино пытается вернуть российский футбол на международную арену.

— Все так или иначе пытаются это сделать. Но пока не могут. Хотя это в интересах всех.

— Писали, что Инфантино начал целую кампанию по возвращении.

— Если это целая кампания, значит, мы о ней скоро узнаем и услышим. Думаю, что это не самоцель — лишить россиян международного футбола. Просто политическое давление, под которым оказались футбольные международные власти. Думаю, что сейчас мы увидим другие решения. Сейчас возвращение вероятнее, чем было до этого.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.