Состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном будет объявлен 26 августа

Список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Казахстана, будет обнародован 26 августа. Состав российской сборной не будет расширенным. Об этом сообщил «СЭ» пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

— Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа, — сказал Владимиров. — Это наша стандартная практика — объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

— Начало сбора запланировано на 1 сентября, — отметил пресс-атташе. — К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в РПЛ 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября. 4-го запланирован вылет в Глазго.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, игра Россия — Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде. (Илья Андреев)