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Соловьёв — о товарищеском матче Россия — Бруней: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»

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Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече национальных команд России и Брунея.

«Матч с Брунеем провалом не назовешь, если уже договорились. Других-то соперников нет. Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы, дадут форму, а то скажут: «у нас нет». Поиграют и довольные улетят домой», — цитирует Соловьева Legalbet.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре на «Арене Краснодар». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

19 ноября россиян ожидает встреча со сборной Сирии в Волгограде.

Источник: Legalbet
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