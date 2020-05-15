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Сокращение зарплаты Черчесову не обсуждалось. «Он тоже не сидел на месте»

15:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что в организации не рассматривал вариант с сокращением зарплаты главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

— Обсуждалось ли сокращение заработной платы сотрудникам РФС и, например, Станиславу Черчесову?

— Что касается РФС, но вся федерация и ее сотрудники каждый день продолжали выполнять свои обязанности. У нас разработан треккер, по которому задачи распределены между сотрудниками и руководителями с еженедельным подведением итогов. По Станиславу Саламовичу вопрос не обсуждался. Нам нужно понять новый календарь для сборной. Думаем, что он отработает свою зарплату. Тем более что он все это время тоже не сидел на месте, был в контакте с членами сборной и планировал деятельность сборной. (Дмитрий Зеленов)

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