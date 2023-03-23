Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:10

Соболев о ничьей России с Ираном: «Мы показали себя достойно, но есть моменты, в которых можем быть лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал ничью в товарищеском матче с Ираном (1:1), который проходил в Тегеране.

— Первый матч в 2023 году, сборная забила первый гол за три матча. Как ощущения?

— Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл. В целом, неплохой футбол.

— Ничья — хороший результат?

— Могли и на победу рассчитывать. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет.

— Против вас сегодня была команда-участница чемпионата мира.

— Считаю, мы показали себя более чем достойно. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше.

— Готовы провести весь матч с Ираком?

— Я-то готов. Тренер поставит или нет, я всегда готов.

— Как вам атмосфера?

— Наверное, тысяч 15 зрителей было. Хорошая атмосфера.

Сборная России проведет следующий матч 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака.

Александр Соболев
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
2
1
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Семшов: «Уверен, если бы игра с Ираном была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой»
Ледяхов — о товарищеских матчах: «Российские футболисты должны играть так, будто это матчи чемпионата мира»
Глебов обратился к болельщикам сборной России после игры с Ираном
Балахнин: «Ирак слабее, чем Иран. Но мы видели, как наши играли с Узбекистаном и Киргизей»
В Федерации футбола Ирана оценили вероятность ответного матча сборных в России
«Вы чего-то не знаете. И не узнаете». Карпин — о ничьей сборной России с Ираном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Иран диктовал игру сборной России»

Зиньковский — о ничьей с Ираном: «В первом тайме тупил немного»
Новости
RSS RSS
Все новости