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Соболев — первый за пять лет игрок, забивший в дебютном матче сборной России. До него были Головин и Миранчук

21:44
Александр Соболев. Фото YouTube-канал сборной России
Александр Соболев. Фото YouTube-канал сборной России
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Нападающий сборной России Александр Соболев забил в дебютной игре за национальную команду. Форвард вышел на замену во втором тайме товарищеского матча со Швецией, а в концовке встречи забил единственный мяч сборной (1:2).

Соболев стал первым за пять лет футболистом, которому удалось забить в дебютной игре за сборную России.

Последний раз россияне забивали за сборную в дебютной игре еще при Фабио Капелло: полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук отличились 7 июня 2015 года в товарищеской игре с Белоруссией (4:2).

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