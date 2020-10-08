Нападающий сборной России Александр Соболев забил в дебютной игре за национальную команду. Форвард вышел на замену во втором тайме товарищеского матча со Швецией, а в концовке встречи забил единственный мяч сборной (1:2).

Соболев стал первым за пять лет футболистом, которому удалось забить в дебютной игре за сборную России.

? — Alexander Sobolev?? scores in his debut match for Russia. He is the first to do so since Aleksandr Golovin and Aleksev Miranchuk against Belarus on 7 June 2015 (4-2 win). #RusSwe — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 8, 2020

Последний раз россияне забивали за сборную в дебютной игре еще при Фабио Капелло: полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук отличились 7 июня 2015 года в товарищеской игре с Белоруссией (4:2).