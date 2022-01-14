Соболев — о возможном возвращении в сборную России: «Нужно делать свою работу и забивать»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал, что надеется вернуться в состав сборной России, и отметил, что для этого ему нужно снова больше забивать.

— У вас был сложный год в отношениях со сборной, что вы ждете в этом году? Он очень важен.

— Сборная — это такой момент: если ты хорошо играешь, то ты в ней. Если у меня будет стабильность, я буду забивать как можно чаще, отдавать голевые передачи, то я буду в сборной. Нужно делать свою работу и забивать.

— Согласны, что вы были недостойны попадания в сборную по игре, если забили «Наполи» и «Лестеру»?

— Это решение главного тренера, в первую очередь я с ним согласен. Конечно, хотел быть на этих матчах, не буду скрывать этого. Значит, был недостаточно хорош для главного тренера. Я с ним согласен.

— Вы с ним не общались?

— Нет, общения не было.