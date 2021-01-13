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Соболев — о конфликте с Черчесовым: «Это все раздули»

10:30
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев в разговоре с журналистами прокомментировал якобы конфликт с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун обвинил руководство национальной команды, что они вызвали на сбор травмированного Соболева, хотя клуб просил этого не делать, а сам игрок только усугубил травму и перенес операцию.

— Был ли разговор с Черчесовым после ноябрьского сбора, после той травмы?

— Да, мы с ним пообщались. Ничего такого нет. Это все раздули в прессе. Никакого конфликта ни у кого нет. Все отлично, мы с ним поговорили, обсудили моменты и все.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Форвард был прооперирован в конце ноября в Риме (Италия).

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)

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