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Сегодня, 15:43

Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» отказ сборной Пакистана провести товарищеский матч с Россией.

«Грустно, что мы не можем найти соперника, но это можно решить: ведь есть наши команды, уже говорили об этом. Я думаю, что это будет не хуже, чем матч с Пакистаном. Сборная РПЛ? Можно и так, но лучше бы сыграли против клубов. Матч сборной России с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА выглядел бы интересно. Есть еще и «Динамо», «Локомотив», который набрал «большой красный ход», — сказала Смородская «СЭ»

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Даниил Нахлесткин

Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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