Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» отказ сборной Пакистана провести товарищеский матч с Россией.

«Грустно, что мы не можем найти соперника, но это можно решить: ведь есть наши команды, уже говорили об этом. Я думаю, что это будет не хуже, чем матч с Пакистаном. Сборная РПЛ? Можно и так, но лучше бы сыграли против клубов. Матч сборной России с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА выглядел бы интересно. Есть еще и «Динамо», «Локомотив», который набрал «большой красный ход», — сказала Смородская «СЭ»

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Даниил Нахлесткин