17 марта, 17:00

Смородская — о Сантосе: «Не стоит его вызывать в сборную, да и натурализовывать не нужно было»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о непопадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

«Не стоит Сантоса вызывать в сборную, да и натурализовывать не нужно было. Почему? По многим причинам. Надеемся, скоро пройдет этот бойкот по отношению к нам, и все вернется на круги своя. Возможно, это станет триггером ухода Сантоса из российского футбола. Тогда-то мы все зададимся вопросом: зачем его вообще натурализовали?» — сказала Смородская «СЭ».

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист. 19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

(Дарик Агаларов)

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 1 JAMAL

    речь о конкретном случае.

    24.03.2025

  • vagiz HI

    Сильно плакал семак, жалко ведь, умрет от нехватки российских игроков, вот и пошли ему на встречу в виде исключения. Пусть потешится, семья у него большая, кормить надо, правда травку все едят, но и на неё денежки нужны.

    18.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Там в этом и смысл - не натурализовывать футболистов только для сокращения легионеров))) Давайте тогда в каждой команде по 22 человека натурализуем и будем наблюдать Сан-Паулы и прочие Буэнос-Аэросы))

    17.03.2025

  • Питер54

    Дура баба паровоз...

    17.03.2025

  • ariston1954

    Старушенция забыла принять препараты.

    17.03.2025

  • zg

    На всякий случай...:man_facepalming:

    17.03.2025

  • shpasic

    Сантос-то хотя бы больше пяти лет живёт в России. а вот зачем делали паспорта Малкому и Клаудиньо - не особо понятно, они никогда не были "лишним легионером" на поле.

    17.03.2025

  • Patera

    Выступление за сборную любой страны в любом виде спорта - обязанность?

    17.03.2025

  • zg

    И это как раз пофигу,ибо как житель нашей страны он более чем этот паспорт заслужил,в отличии от бомженелепостей.Я именно об этом,а не о спортивной составляющей,которой,по хорошему,тут быть не должно вообще.

    17.03.2025

  • shpasic

    если оценку Сантосу дают только с точки зрения игры за сборную, то почему для остальных натурализантов мы оцениваем их владение русским языком или что-то ещё? со спортивной точки зрения для сборной Гильерме вообще был не нужен.

    17.03.2025

  • андрей андреев

    Сантос вообще очень средний игрок. Какая сборная России?

    17.03.2025

  • zg

    Как раз коль натурализован,пусть изволит!

    17.03.2025

  • zg

    Мягко говоря не одно и тоже,Гиля по русски говорит,получше многих "носителей"!А вот эти зенитонелепости,вызывают только отвращение и всё.

    17.03.2025

  • Митрич-СПб

    для Чемпионства, весь ответ, Газпром владеет всем

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Бабу Олю забыли спросить

    17.03.2025

  • Slim Tallers

    А то он обидится,как Вендел,на макаку и будет "партнёрам по сборной" знаки показывать.

    17.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Что натурализовалось теперь не разнутарулизируешь

    17.03.2025

  • 1 JAMAL

    просто натурализовывать, баба Оля, а уж раз натурализовали, то пущай отрабатывает в футболке сборной России....

    17.03.2025

  • shpasic

    а вратаря Гильерме надо было?

    17.03.2025

  • Горик Джанлукян

    видимо боится что-то против зенита сказать

    17.03.2025

  • Горик Джанлукян

    Все для зелината, дорогая Ольга Юрьевна

    17.03.2025

  • sdf_1

    Так Сантоса не для сборной России натурализовали, а для сокращения легионеров в "Зените". Или баба Оля не в курсе?

    17.03.2025

    • Гагарина выступит перед матчем сборной России с Гренадой

    Карпин анонсировал индивидуальные разговоры с Дзюбой и Глушенковым

