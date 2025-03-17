Смородская — о Сантосе: «Не стоит его вызывать в сборную, да и натурализовывать не нужно было»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о непопадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

«Не стоит Сантоса вызывать в сборную, да и натурализовывать не нужно было. Почему? По многим причинам. Надеемся, скоро пройдет этот бойкот по отношению к нам, и все вернется на круги своя. Возможно, это станет триггером ухода Сантоса из российского футбола. Тогда-то мы все зададимся вопросом: зачем его вообще натурализовали?» — сказала Смородская «СЭ».

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист. 19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

(Дарик Агаларов)